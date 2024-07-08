СК попросил арестовать трех иностранцев за изнасилование женщины в парке Москвы
Следствие ходатайствует об аресте трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании девушки в парке на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает 8 июля главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СК РФ) по столице в Telegram-канале.
Преступление совершили три гражданина Республики Узбекистан. Они работали на стройке. Один из мужчин пытался избежать наказания и уехать из России, однако его задержали по пути в аэропорт.
Как уточняется, ночью 6 июля три пьяных иностранца напали на улице на прохожую. Два преступника изнасиловали девушку, третий следил за происходящим. Правоохранительные органы провели необходимые следственные действия. Также были установлены иностранцы, незаконно находящиеся в РФ.
Подозреваемым, надругавшимся над женщиной, предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц».
«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические и генетические экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Ранее, 18 июня, группа иностранцев изнасиловала сотрудницу кафе во Владивостоке. Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. В настоящее время четыре подозреваемых задержаны и доставлены в отдел для производства следственных действий. Также принято решение об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.