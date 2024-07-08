РФ и КНР стремятся нанести США и НАТО поражение в украинском конфликте. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 7 июля в интервью телеканалу CBS.

«Председатель [КНР] Си (Цзиньпин. — Ред.) и президент [России Владимир] Путин, они оба хотят, чтобы НАТО и Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что победа РФ в украинском конфликте усилит позиции Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, этот кризис показывает, насколько тесны связи между РФ, Китаем, КНДР и Ираном.

Генсек блока рассказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля будут обсуждаться оборонные расходы и единство альянса перед угрозой, которую для блока представляет Китай.

Столтенберг также добавил, что в контексте этого конфликта США не стоит отдаляться от НАТО: собственная доля этого государства в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 25%, а совокупный ВВП всех стран блока составляет 50% от всемирного, и этот показатель демонстрирует, насколько альянс усиливает США.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса осудят Китай за то, что он оказывает поддержку России. Блок обвиняет Пекин в том, что его амбиции и «политика принуждения» бросают вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 2 июля призвала НАТО задуматься о своей роли в причинах украинского кризиса. Блок, по ее словам, вмешивается во внутренние дела Китая и искажает его политику на внутреннем и внешнем направлениях, чем угрожает безопасности страны.

До этого, 16 мая, официальный представитель Кремля Песков подчеркнул, что сотрудничество России и Китая носит неконфронтационный характер — оно направлено только на благосостояние народов двух государств, а не против третьих стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.