Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Сальдо сообщил о четырех пострадавших из-за обстрела ВСУ Херсонской области
Пресс-релизы
В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги выборов в Иране
Экономика
Дочерняя компания American Express в России подала заявление о ликвидации
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3 млн рублей
Армия
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью
Пресс-релизы
На выставке «Россия» прошла церемония благодарности ее участников
Происшествия
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Экономика
Правительство РФ увеличило субсидирование льготных кредитов для ОПК
Происшествия
На юге Сахалина незаконно выловили более 11 т серого морского ежа на 66 млн рублей
Общество
Прима-балерина Большого театра Кондратьева умерла на 91-м году жизни
Общество
В Амурской области прошло торжественное мероприятие в честь 50-летия БАМа
Мир
Два пистолета Наполеона I были проданы на аукционе во Франции за €1,69 млн
Армия
Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил пикап с живой силой ВСУ в зоне СВО
Мир
Премьер Венгрии Орбан после визита в Пекин посетит Вашингтон
Происшествия
В МЧС сообщили о гибели 52 человек на водоемах за сутки
Мир
МИД Нидерландов выразил разочарование реакцией РФ на решение поставок F-16 ВСУ
Армия
Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
Сюжет:

Столтенберг назвал целью Китая и России поражение США и НАТО на Украине

0
Фото: АР/Pool Reuters/Johanna Geron
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ и КНР стремятся нанести США и НАТО поражение в украинском конфликте. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 7 июля в интервью телеканалу CBS.

«Председатель [КНР] Си (Цзиньпин. — Ред.) и президент [России Владимир] Путин, они оба хотят, чтобы НАТО и Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что победа РФ в украинском конфликте усилит позиции Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, этот кризис показывает, насколько тесны связи между РФ, Китаем, КНДР и Ираном.

Генсек блока рассказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля будут обсуждаться оборонные расходы и единство альянса перед угрозой, которую для блока представляет Китай.

Столтенберг также добавил, что в контексте этого конфликта США не стоит отдаляться от НАТО: собственная доля этого государства в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 25%, а совокупный ВВП всех стран блока составляет 50% от всемирного, и этот показатель демонстрирует, насколько альянс усиливает США.

НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина
Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов Североатлантическому блоку

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса осудят Китай за то, что он оказывает поддержку России. Блок обвиняет Пекин в том, что его амбиции и «политика принуждения» бросают вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 2 июля призвала НАТО задуматься о своей роли в причинах украинского кризиса. Блок, по ее словам, вмешивается во внутренние дела Китая и искажает его политику на внутреннем и внешнем направлениях, чем угрожает безопасности страны.

До этого, 16 мая, официальный представитель Кремля Песков подчеркнул, что сотрудничество России и Китая носит неконфронтационный характер — оно направлено только на благосостояние народов двух государств, а не против третьих стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024