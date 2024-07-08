Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освобождены после административного ареста. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены», — написал Хадулаев в Telegram-канале.

Омаров также ранее отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство, однако на следующий день он был повторно задержан по подозрению в хищении средств. В отношении четырех подозреваемых, включая Омарова, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). 7 июля суд продлил арест экс-главы Сергокалинского района Дагестана на 72 часа.

26 июня за мелкое хулиганство были арестованы пятеро сыновей Омарова. В пресс-службе Советского и Кировского судов Дагестана уточнили, что они получили от 2 до 13 суток административного ареста.

До этого, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС, а затем скрылись на автомобиле. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали. Среди них был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района.