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В Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии предприятиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии на предприятия, чтобы уменьшить риск отключения электричества в домах. Об этом 8 июля сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По заключению специалистов риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. <...> Чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона. При этом ограничения не повлияют на их работу», — уточнил он.

Губернатор добавил, что в настоящее время самая сложная ситуация сохраняется в Таганроге и Неклиновском районе. Там на фоне чрезмерной нагрузки произошла авария на линиях электропередачи, специалисты начали восстановительные работы и обещают закончить к полуночи.

Как 7 июня сообщала пресс-служба энергокомпании «Россети-Юг», причиной перебоев с электричеством стала аномальная жара. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале писал, что блокирующий антициклональный процесс приведет к длительному периоду рекордной жары на юге России. По его словам, температура воздуха в Ростове-на-Дону может достигать +39 °C.

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