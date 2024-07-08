В Челябинской области создадут разгоняющий поезда до 400 км/ч двигатель

Уникальные двигатели для поездов, которые смогут разгонять составы до скорости 400 км/ч, разработают в Челябинской области. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве регион подписал с разработчиком поездов — Группой «Синара» — на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор компании Виктор Леш.

«Мы продолжим дальнейшее успешное сотрудничество, а сегодняшнее соглашение призвано придать дополнительный импульс этому сотрудничеству», — сказал глава региона, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

Ранее «Известия» писали, что на выставке «Иннопром» представят разработанный российскими учеными протез нижних конечностей, который легче, дешевле и прочнее имеющихся импортных аналогов. Специалисты утверждают, что у него есть большой потенциал на рынке медицинских изделий.