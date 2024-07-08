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Дочь Марадоны рассказала об общении с отцом через медиума

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ian Stephen
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Дочь аргентинского футболиста Диего Марадоны Дальма сообщила, что обращалась к медиуму для общения с покойным отцом.

Девушка призналась, что через год после смерти отца она познакомилась с женщиной, у которой в семье произошли схожие события.

«Я сказала тогда: «Не знаю, правда это или нет». Но мне рассказали вещи, о которых не было возможности нигде узнать. Они были очень личными, их нигде не найти», — приводит слова дочери футболиста La Gaceta 6 июля.

Марадона отметила, что ей также удалось пообщаться со своей бабушкой, с которой при жизни имела тесную связь. Она призналась, что всегда верила в такие вещи, а после общения с медиумом вера стала еще сильнее. Как объяснила родственница спортсмена, женщина дала ей понять, что «пока судебный процесс по факту смерти отца не закрыт, душевное спокойствие невозможно».

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Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Прокуратура Аргентины начала расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей экс-футболиста. 14 января 2024 года сообщалось, что сын футболиста заявил, что отец был убит. Диего Марадона – младший сообщил, что расследование смерти чемпиона мира по футболу продолжается. Он пообещал, что будет до конца бороться за справедливость в отношении своего отца.

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