Дочь Марадоны рассказала об общении с отцом через медиума

Дочь аргентинского футболиста Диего Марадоны Дальма сообщила, что обращалась к медиуму для общения с покойным отцом.

Девушка призналась, что через год после смерти отца она познакомилась с женщиной, у которой в семье произошли схожие события.

«Я сказала тогда: «Не знаю, правда это или нет». Но мне рассказали вещи, о которых не было возможности нигде узнать. Они были очень личными, их нигде не найти», — приводит слова дочери футболиста La Gaceta 6 июля.

Марадона отметила, что ей также удалось пообщаться со своей бабушкой, с которой при жизни имела тесную связь. Она призналась, что всегда верила в такие вещи, а после общения с медиумом вера стала еще сильнее. Как объяснила родственница спортсмена, женщина дала ей понять, что «пока судебный процесс по факту смерти отца не закрыт, душевное спокойствие невозможно».

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Прокуратура Аргентины начала расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей экс-футболиста. 14 января 2024 года сообщалось, что сын футболиста заявил, что отец был убит. Диего Марадона – младший сообщил, что расследование смерти чемпиона мира по футболу продолжается. Он пообещал, что будет до конца бороться за справедливость в отношении своего отца.