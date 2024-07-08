Водителю упавшего в Мойку в Петербурге автобуса продлили арест на три месяца

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на три месяца, до 9 октября, арест водителю упавшего в реку Мойку пассажирского автобуса Рахматшоху Курбонову. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

О продлении ареста на такой срок ходатайствовал следователь. Он указал на то, что фигурант может угрожать свидетелям или попытаться скрыться, а также ранее привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Защита возражала против данной меры пресечения и просила о переводе Курбонова под домашний арест или запрете ему определенных действий. Адвокат заявил, что преступление было совершено по неосторожности, а единственной причиной трагедии стало нарушение трудовых прав со стороны работодателя.

При этом сторона защиты отметила, что Курбонов до этого не был судим, признал вину, раскаялся и не станет скрываться из-за находящейся на его иждивении семьи с тремя детьми. Сам подзащитный все эти доводы поддержал.

Судебное заседание проходило в присутствии большого количества родственников водителя автобуса, а также переводчика.

Ранее Курбонов был взят под стражу на два месяца — до 9 июля. В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел.

10 мая автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной Мойки и упал в воду. Погибли семь человек. После трагедии был возбужден ряд уголовных дел.

В частности, несколько дел возбудили в отношении водителя. 12 мая Курбонова взяли под стражу на два месяца, до 9 июля. По его словам, авария произошла из-за отказа тормозов автобуса, однако мужчина свою вину признал.

Также было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при оказании услуг. Суд арестовал начальника автоколонны ООО «Такси» на два месяца. Кроме того, возбуждено дело и в отношении гендиректора компании-перевозчика — ООО «Такси». Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование происшествия еще в мае было передано в центральный аппарат СК России.