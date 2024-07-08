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Сальдо сообщил о четырех пострадавших из-за обстрела ВСУ Херсонской области

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате атаки военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты на левом берегу Днепра. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Как он отметил, украинская армия за сутки выпустила 40 снарядов из ствольной артиллерии, использовала для атак на гражданскую инфраструктуру ракеты и дроны.

«В Алешкинском МО (муниципальном округе. — Ред.) попаданием HIMARS ранены два человека, разрушен частный дом. В селе Васильевка Каховского МО в результате взрыва снаряда ранен один человек, повреждено домостроение», — написал губернатор.

По словам Сальдо, в Новой Каховке травмы от взрыва украинского дрона получила 73-летняя местная жительница. После атаки беспилотных летательных аппаратов на поселок городского типа Днепряны повредилась линия электропередач, без света остались близлежащие населенные пункты.

Он добавил, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни все опасности. Также ведутся работы на электросетях.

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6 июля Сальдо рассказал, что три мирных жителя поселка Новая Маячка Херсонской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. По информации главы региона, обстрелам также подверглись населенные пункты Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское и Солонцы. В результате указанных атак получили повреждения жилые и нежилые здания.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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