Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве

На текущей неделе жителей Москвы ждет преимущественно ясная погода, практически без осадков. В начале неделе температура составит до +30 градусов, а в конце — до +28. Об этом «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в понедельник, 8 июля.

«Очень солнечный будет эта неделя за исключением одного дня. В среду ожидается прохождение размытого ослабленного холодного фронта, который может дать небольшие дожди. Однако они не идут ни в какое сравнение с тем, что у нас было на прошлой неделе», — рассказал Шувалов.

По его словам, 8 и 9 июля, в понедельник и вторник, температура воздуха днем составит около +30 градусов.

«В среду ветер меняется с юго-западного/южного на северный, но это не приносит сильного понижения температуры, которая в этот день составит +25...+27. Следующий антициклон приходит еще на 4–5 дней и практически всю оставшуюся неделю ожидается солнечная погода», — добавил синоптик.

В четверг и пятницу, 11 и 12 июля, температура воздуха днем составит +26...+28 градусов со слабым северным ветром.

Накануне в столичном главке МЧС России отметили, что жителям Москвы необходимо сохранять осторожность 8 и 9 июля из-за прогнозируемого повышения температуры до +31 градуса. Тогда же в центре погоды «Фобос» сообщили, что с 8 по 14 июля в столице ожидаются грозы и залповые ливни.