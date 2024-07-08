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Россия помогла проживавшей на Украине до СВО девочке воссоединиться с мамой

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Фото: Getty Images/fizkes
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Россия помогла девочке, которая была разлучена с семьей после начала спецоперации по защите Донбасса, воссоединиться с мамой. Об этом 8 июля сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Встреча состоялась в Минске при посредничестве Катара.

«Люда стала семьдесят первым ребенком, которого нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах», — написала Львова-Белова в Telegram-канале.

Она рассказала, что 12-летняя девочка после расставания родителей сначала жила с папой и бабушкой на Украине, а с началом СВО семья уехала в Россию. Ее мама с тремя другими детьми направилась в Польшу, а общение шло только по телефону и через интернет.

По словам омбудсмена, воспитанием девочки в последнее время занималась бабушка. Мама хотела забрать ее себе, но не могла приехать в РФ. В итоге при посредничестве Катара встреча состоялась в Минске.

«Они боятся громких звуков, переживают за свое будущее»
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова — о новых семьях для детей из зоны СВО и важности объятий в процессе воспитания

Еще в мае президент России Владимир Путин отмечал, что дети из РФ и с Украины должны воссоединиться со своими родителями, и эта работа должна быть вне политики. Он подчеркнул, что украинские дети оказались на территории страны, поскольку их спасали от обстрелов в зоне боевых действий.

22 мая Россия при посредничестве Катара помогла шестерым мальчикам от 6 до 17 лет, находившимся в РФ, воссоединиться со своими родственниками, которые проживают на Украине.

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