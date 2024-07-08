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Экономист указал на выгоду для США от закупок российского урана

Экономист Чирков: США выгодны закупки российского урана
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Фото: ТАСС/Анатолий Устиненко
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Соединенным Штатам выгодны закупки обогащенного российского урана по многим факторам. Об этом 8 июля «Известиям» заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

6 июля «РИА Новости» со ссылкой на данные американского статбюро писало, что США за май закупили у России обогащенный уран на сумму $209,5 млн, ставшую максимальной с марта 2023 года.

По словам Чиркова, мировая экономика устроена таким образом, что если есть возможность и выгода, то сделки будут идти. Он отметил, что приобретение США российского урана — вполне закономерная история.

«Действительно, Россия очень конкурентоспособна на этом рынке: качественная продукция, быстрая поставка и большие объемы производства, потому что обогащенный уран производит ограниченный круг стран и у многих ограниченные возможности. Поэтому, безусловно, такие объемы, 91,1 т в мае, — это серьезные объемы. Россия — одна из немногих стран, которые могут обеспечить такие поставки. Абсолютно понятно, что российская экономика по многим отраслям усиливает свою конкурентоспособность по отношению к западным соответствующим отраслям и там, где поставки возможны, где они идут через исключение из санкций или те отрасли и продукция, которые вообще не попадают под санкции, там эти поставки увеличиваются», — сказал он.

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Ранее, 17 июня, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью «Известиям», что США понимают нереалистичность отказа от урана из России. Также в июне он отмечал, что американские санкции в отношении российского урана не изменят ситуацию на рынке ядерного топлива за один день, для этого потребуются годы.

До этого, 13 мая, президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт обогащенного урана, который был произведен в РФ или аффилированным с Россией предприятием. Ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу. Его действие рассчитано до 2040 года. При этом до января 2028-го допускаются временные исключения.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что данный закон нанесет ущерб экономике США. По его словам, из-за антироссийских санкций Штаты рискуют нарушить баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал запрет некритичным для российской атомной отрасли. По его мнению, это является продолжением ничем не прикрытой и не завуалированной линии американцев.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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