Пушилин сообщил о продвижении ВС России на горловском направлении
ВС России отодвигают линию фронта от обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки. Об этом 8 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы видим методичное продвижение наших военных в плане освобождения Донецкой Народной Республики», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин отметил, что на горловском направлении армия РФ ежедневно продвигается и отодвигает линию фронта от Горловки, которую обстреливают ВСУ.
Также глава ДНР добавил, что усиление атак может быть связано с предстоящим саммитом НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
«Ситуация, к сожалению, ухудшилась в плане обстрелов и в плане погибших и раненых. Мы только за первую неделю июля можем говорить о восьми погибших и 63 раненых», — сообщил он.
Пушилин указал и на то, что рост числа жертв связан с поставками западного оружия Киеву.
Украинские войска ежедневно обстреливают ДНР. 6 июля в результате обстрела боевиков пострадали 20 человек. Накануне «Известия» показали кадры последствий удара по Горловке. В результате атаки были разрушены дома и повреждены машины. Обстрел украинских боевиков длился более двух часов.
ВСУ наносят удары по территории ДНР, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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