На Алтае победившим в соревнованиях рыбакам вручили украинские медали

В Алтайском крае рыбакам, которые одержали победу в соревнованиях, вручили украинские медали. На наградах выгравирована надпись на украинском языке, при этом лента выполнена в цветах флага России. Как отмечает в понедельник, 8 июля, ТАСС, организаторы конкурса извинились перед призерами и пообещали заменить награды.

«Медали лучшим рыбакам Волчихи заменят, а организаторов конкурса проверят правоохранительные органы. Соревнования по рыбной ловле, которые прошли 7 июля в Волчихе, организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив «Приборовое», — сказано в сообщении.

По словам одного из представителей кооператива, медали были приобретены на одной из торговых площадок, на сами подписи не обратили внимания.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Барнауле ученикам школы № 49 за хорошую учебу выдали грамоты с украинской символикой. По словам матери одного из детей, за эту грамоту родителей предварительно попросили заплатить.

Позже данный вопрос родители школьников подняли в чате. Затем они обратились в комитет по образованию, администрацию школы и прокуратуру. В результате детям выдали грамоты с российской символикой.