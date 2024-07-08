Демократы рассматривают Харрис как единственную возможную замену Байдену
Элита Демократической партии США рассматривает Камалу Харрис как замену Джо Байдену. Как пишет издание Wall Street Journal, вице-президент — единственная альтернатива главе Белого дома. Харрис могут выдвинуть, несмотря на отставание от Трампа по опросам. Также политику придется отвечать за недовольство работой Байдена. Однако при решении заменить главу США в президентской гонке всем демократам придется поддержать кандидатуру Харрис. В партии «побоятся отказывать в выдвижении женщины».
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