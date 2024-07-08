Собянин анонсировал фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2024»
С 18 по 21 июля в Москве пройдет Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2024». Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
В своем личном блоге он уточнил, что мероприятие организует Большой Московский цирк на проспекте Вернадского.
Мэр отметил, что на сцене представят «ярчайшие цирковые номера и аттракционы, прошедшие кастинг строгой отборочной комиссии». «Лучшие из лучших в мире циркового искусства», — написал Собянин.
В фестивале примут участие более 200 артистов из 17 стран, в том числе из Гватемалы, Перу, Филиппин, Болгарии, Монголии, КНДР, Польши, США, Италии, Испании, Португалии и Германии.
На сцене выступят также российские наездники, акробаты, клоунские дуэты, дрессировщики слонов и бизонов.
В программе фестиваля — три конкурсных дня и два больших Гала-шоу. «Будет ярко и интересно», — пообещал Собянин.