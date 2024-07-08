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Два пистолета Наполеона I были проданы на аукционе во Франции за €1,69 млн

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Фото: Osenat
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Два пистолета Наполеона Бонапарта были проданы во время аукциона во Франции за €1,69 млн. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источник в аукционном доме Osenat.

«Два богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году и были признаны национальным достоянием, были проданы на аукционных торгах за €1,69 млн», — говорится в публикации издания.

Экспонаты были проданы в драгоценной деревянной коробке, сами пистолеты инкрустированы золотом и серебром, на них также изображен профиль императора. По словам эксперта Жана-Пьера Осената, изначально оружие оценивалось в €1,2–1,5 млн. Аукционные дома Osenat и Rossini, которые являлись организаторами мероприятия, не раскрыли информацию о покупателе, но назвали продажу успешной.

Издание добавило, что ранее министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, дав тем самым шанс властям страны выкупить артефакт и сохранить на территории республики.

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