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СМИ заявили о плане Филиппин и Японии подписать оборонное соглашение

GMA: Филиппины разрешат Японии развертывание войск для учений из-за Китая
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak
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Япония и Филиппины в понедельник, 8 июля, подпишут двусторонний договор в оборонной сфере, позволяющий этим государствам размещать свои войска на территории друг друга. Об этом 7 июля сообщило филиппинское агентство GMA.

В Манилу прибыли глава МИД Японии Камикава Еко и министр обороны этой страны Кихара Минору. Они встретятся с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, а потом вместе с ним примут участие в подписании оборонного соглашения о взаимном доступе (RAA). Также два японских министра проведут переговоры со своими филиппинскими коллегами, чтобы обсудить углубление сотрудничества Токио и Манилы в военной сфере.

Агентство напоминает, что переговоры по соглашению Филиппин и Японии о взаимном доступе начались в ноябре 2023 года, Манила укрепляет связи с соседями и союзниками, чтобы противостоять влиянию Китая в регионе.

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Ранее, 4 июня, американский еженедельник Defense News сообщил, что география совместных учений США и Филиппин «Баликатан», проводившихся с апреля по май для сдерживания соперников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), была расширена на фоне напряженности в отношениях с Китаем. Изначально тренировки проводились только на филиппинском острове Лусон, но позже они были распространены на всю территорию государства.

Организующий учения «Баликатан» полковник Майкл Логико 17 апреля предупредил, что в ходе маневров с 22 апреля по 10 мая Филиппины и США отработают сценарий на случай возможного захвата островов. Военный рассказал, что в тренировках будут задействованы 16,7 тыс. солдат. Кроме того, на некоторых этапах к учениям присоединятся французские и австралийские военные.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь 18 апреля, комментируя развертывание американского ракетного комплекса «Тифон» на острове Лусон, заявил, что Пекин выступает против размещения Вашингтоном ракет средней дальности в регионе, и призвал Вашингтон прекратить военную конфронтацию. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил тогда, что действия Пентагона — черный день для международной безопасности.

В конце марта сообщалось, что США, Япония и Филиппины начнут совместное военно-морское патрулирование в Южно-Китайском море для противодействия КНР. Отмечалось, что действия КНР вызывают определенное беспокойство у Вашингтона в связи с нарастающим противостоянием Пекина и Манилы за контроль над архипелагом Наньша (английское название — Спратли). Принадлежность островов оспаривается пятью государствами — Китаем, Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией и Брунеем.

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