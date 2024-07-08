Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе возросла до 1 га
Площадь возгорания в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 1 га. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара — 1 га. <…> Локализации пока нет», — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что пожар произошел в поселке Бжид в Лермонтовском участковом лесничестве.
В ликвидации возгорания принимают участие 79 специалистов и 12 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), среди них 11 сотрудников и три единицы техники МЧС РФ.
О пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе сообщалось накануне, 7 июля. Первые сведения о возгорании поступили в оперативные службы в 21:10 мск. Изначально загорелась сухая растительность. Как рассказала «Известиям» администратор базы отдыха «Афалин», всех отдыхающих эвакуировали на парковку у моря. Очевидица Софья Тарасова предположила, что причиной пожара мог стать запуск двух сигнальных ракет некоторыми людьми. Огонь не угрожает частным домам.