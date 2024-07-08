В Амурской области прошло торжественное мероприятие в честь 50-летия БАМа

В городе Тында Амурской области прошло торжественное мероприятие в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В распоряжении «Известий» есть кадры с места проведения мероприятия.

«Сегодня для всех сибиряков-дальневосточников большой праздник — 50 лет БАМа. Это большой праздник. И конечно, мы завершаем строительство второго этапа БАМа, мы начинаем третий этап. У нас большое количество стивидорных компаний уже открылось, только шесть стивидорных компаний сейчас работают на девяти морских портах. БАМ и наши порты, которые находятся на территории Охотского моря с выходом в Тихий океан, — это ворота России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — поделился временно исполняющий обязанности Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Укладчик золотого звена БАМа Иван Варшавский сообщил, что приходилось работать в ужасных условиях. Холода, ветры испытывали строителей железной дороги на прочность. Однако, как отметил Варшавский, чем сложнее было выполнять задачу, тем радостнее было ее завершать.

Начальник управления молодежно-семейной политики, физической культуры и спорта администрации города Тында Ирина Мудренко рассказала, что в честь 50-летия БАМа правительство Москвы подарило городу в Амурской области стадион, на котором расположились и футбольное с волейбольным поля, и спортплощадки, и полоса препятствий, и многое другое.

«Сегодня второй день этого мероприятия, и от жителей просто нет отбоя, все спешат посетить», — добавила Мудренко.

Ранее, 24 июня, на БАМе рассказали о росте грузооборота на одном из первых участков магистрали. В целом магистраль не только восстановилась после провала в 1990-е годы, но и продолжает расти. Отмечается, что с появлением новых мощных тепловозов преодолевать подъемы становится намного проще, поскольку длинные составы теперь не нужно расцеплять и делить на несколько маленьких для преодоления горки.

7 июня президент России Владимир Путин назвал развитие Восточного полигона железных дорог, в который входят объекты БАМ, одной из главных задач государства. Он подчеркнул, что к 2030 году провозная способность Восточного ж/д полигона должна вырасти до 210 млн т, а к 2032-му — до 270 млн т.

В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило третий этап модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 2035 года. Распоряжение об этом было подписано 20 апреля. Общая стоимость работ составит 3,7 трлн рублей.