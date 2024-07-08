В Берлине задержаны 54 человека из-за беспорядков на фоне матча Евро-2024

В Берлине из-за беспорядков на фоне матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов было задержано 54 человека. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе полиции Германии.

«В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия, ограничивающих или лишающих свободы. Полиция возбудила 64 уголовных дела, в том числе за нанесение легких и опасных телесных повреждений, незаконное проникновение, оскорбление, мошенническое получение выгоды и нарушение закона «О наркотиках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также ранения получили двое пожарных, однако уточняется, что они смогли остаться на службе.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024 впервые с 2004 года. Встреча в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландских спортсменов.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

До этого, 23 июня, сообщалось, что на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу усилят меры безопасности, после того как во время матча между Португалией и Турцией на поле выбежали болельщики.

По ходу турнира уже было несколько инцидентов, связанных с болельщиками. 21 июня на матче между сборными Украины и Словакии на трибунах вывесили флаг с надписью на английском языке «Дайте нам выборы» (Give us elections).

19 июня болельщики сборных Албании и Хорватии во время встречи скандировали Ubij Srbina («Убей серба»). Сборная Сербии пригрозила сняться с турнира, если не будут приняты меры.

18 июня болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем команд в Дортмунде, а 16 июня фанаты сборной Англии напали на сербов перед очной встречей команд. Хулиганы напали на бар, где выпивали болельщики из Сербии.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп.