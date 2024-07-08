Синоптики пообещали москвичам переменную облачность и до +30 градусов 8 июля

Переменная облачность, без осадков и до +30 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 8 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +11 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 752–753 мм ртутного столба.

Накануне, 7 июля, в столичном главке МЧС России отметили, что жителям Москвы необходимо сохранять осторожность 8 и 9 июля из-за прогнозируемого повышения температуры до +31 градуса. Тогда же в центре погоды «Фобос» сообщили, что с 8 по 14 июля в столице ожидаются грозы и залповые ливни.

Ранее, 6 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в течение рабочей недели с 8 по 12 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов.