Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Мир
Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Камчатке туристов
Экономика
ЦБ запустит рейтинговый репозиторий 8 июля
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО
Происшествия
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе достигла 6 тыс. кв. м
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Общество
Гражданам дадут бесплатное жилье при его потере в ЧС
Мир
Reuters узнало о завершении вывода войск США с базы вблизи столицы Нигера
Общество
Лесной пожар в Геленджике локализован на площади 5 га
Мир
Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японских островов Огасавара
Общество
УК обяжут обслуживать аварийные дома
Армия
Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО
Мир
В Берлине задержаны 54 человека из-за беспорядков на фоне матча Евро-2024
Сюжет:

Синоптики пообещали москвичам переменную облачность и до +30 градусов 8 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, без осадков и до +30 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 8 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +11 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 752–753 мм ртутного столба.

«Волны жары будут втрое чаще, чем сейчас, и продолжительнее»
Климатолог Алексей Кокорин — о частоте экстремальных природных явлений и точности «длинных» прогнозов погоды

Накануне, 7 июля, в столичном главке МЧС России отметили, что жителям Москвы необходимо сохранять осторожность 8 и 9 июля из-за прогнозируемого повышения температуры до +31 градуса. Тогда же в центре погоды «Фобос» сообщили, что с 8 по 14 июля в столице ожидаются грозы и залповые ливни.

Ранее, 6 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в течение рабочей недели с 8 по 12 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024