У России гораздо больше союзников, чем хотели бы верить западные коллеги
На презентации первого совместного доклада, подготовленного МИД Белоруссии и России о положении в области прав человека в отдельных странах, находилось порядка 70 представителей государств, неправительственных организаций из разных стран, сообщил «Известиям» директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
«Такая явка говорит, что союзников у нас гораздо больше, чем в это хотели бы верить наши западные коллеги», — сказал он.
Страны Запада любят повторять тезис о том, что Москва и Минск якобы находятся в изоляции с точки зрения наших правозащитных подходов, но это не соответствует действительности, добавил Григорий Лукьянцев.
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