Два человека погибли в результате стрельбы в Детройте
В Детройте в результате стрельбы погибли два человека. Об этом 7 июля сообщила полиция штата Мичиган США на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
«По предварительной информации, есть 19 пострадавших с различными травмами и две жертвы со смертельным исходом», — говорится в публикации.
Отмечается, что полиция штата Мичиган содействует в расследовании стрельбы департаменту полиции Детройта, однако в настоящее время никто не задержан.
Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Вирджинии два человека погибли в результате стрельбы в спортзале. Отмечается, что инцидент произошел 29 июня около 16:00 по местному времени (около 23:00 мск). В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек, которые, услышав стрельбу, начали выбегать через передний и задний выходы здания.