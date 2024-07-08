Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы

Возвращение России в Совет Европы невозможно как минимум с юридической точки зрения, заявил в интервью «Известиям» директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения. Невозможно находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если вы не являетесь участником Европейской конвенции по правам человека. Обстоятельства, связанные с нашим выходом из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными нарушениями с их стороны. <…> Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно», — сказал он.

Россия вышла из Совета Европы в 2022 году.

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«Мысли вернуться в Совет Европы просто не возникает, это невозможно»