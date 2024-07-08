Легкоатлетка с Украины побила 37-летний мировой рекорд по прыжкам в высоту
Украинская чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в 2 м 10 см на Бриллиантовой лиге в Париже. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба World Athletics.
«Она подняла планку до 2,10 м и преодолела ее с первой попытки», — говорится в публикации.
Уточняется, что предыдущий рекорд установила болгарская олимпийская чемпионка Стефка Костадинова. Она установила мировой рекорд в 2 м 9 см на чемпионате мира 1987 года.
«Отправляясь на эти соревнования, я чувствовала, что смогу прыгнуть на 2,07 м, а может быть, и на 2,10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики», — прокомментировала Магучих.
Ранее, 25 мая, сообщалось, что кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд в беге на 10 тыс. м на этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в американском Юджине, штат Орегон. Чебет пробежала дистанцию за 28 минут 54,14 секунды и стала первой женщиной, которой удалось выбежать из 29 минут.