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Росавиация сообщила о проведении анализа ситуации в Пулково

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Росавиация проводит анализ инцидента с задымившимся самолетом в аэропорту Пулково. Об этом 7 июля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Как отметил Кореняко, после заруливания самолета Superjet 100 на стоянку выключения двигателей и начала штатной высадки пассажиров техник сообщил о возгорании мотора воздушного судна. Прибывшая аварийно-спасательная команда, согласно инструкции, применила пенные средства тушения. По предварительной информации, открытого пламени не наблюдалось, зафиксировано задымление, однако эта информация еще проверяется.

«Росавиация проводит анализ случившегося, даст событию оценку в том числе в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609)», — написал он в своем Telegram-канале.

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Об инциденте с самолетом в Пулково стало известно в этот же день. Тогда сообщалось, что на стоянке аэропорта произошло задымление двигателя воздушного судна авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург. Отмечалось, что все 87 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы. Пострадавших не оказалось. Аэропорт продолжал работу в штатном режиме.

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