Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6 произошло в 84 км от камчатского поселка Усть-Камчатск. Об этом сообщила в воскресенье, 7 июля, сообщили в камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«По оперативным данным, землетрясение. Магнитуда составила 6, 84 км от п. Усть-Камчатск», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно данным интерактивной карты землетрясений, сейсмособытие произошло на глубине 61 км.

Ранее, 29 июня, землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки. В МЧС добавили, что в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.