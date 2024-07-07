Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Мир
Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Мир
Новый глава минобороны Британии объявил о поставке около 100 ракет ВСУ
Мир
Венгерский журналист сообщил о нахождении Орбана на пути в Китай
Мир
Стало известно о желании Ле Пен инициировать переговоры по Украине
Происшествия
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе достигла 6 тыс. кв. м
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Мир
Главы минобороны и МИД Нидерландов приехали на Украину с официальным визитом
Армия
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью
Спорт
Хэмилтон выиграл этап Гран-при «Формулы-1» впервые с 2021 года
Мир
Конгрессмен Шифф счел Харрис достойной заменой Байдену
Происшествия
Поиск людей под завалами в Волгограде осложнен из-за скопления газа
Армия
Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО
Спорт
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы Димитрова

В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На стоянке аэропорта Пулково произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Об этом 7 июля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Вечером 7 июля 2024 года поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал», — отметили в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства инцидента, проводится доследственная проверка.

В пресс-службе аэропорта Пулково уточнили, что сотрудники спасательных служб прибыли на место происшествия оперативно. Всего в самолете было 87 пассажиров, они эвакуированы.

«Все 87 пассажиров были эвакуированы. Пострадавших нет. Аэропорт работает штатно», — сказали в пресс-службе.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задымлением двигателя самолета авиакомпании «Ямал».

«По предварительным данным, в бортовой части самолета <…> при движении по взлетно-посадочной полосе возникло задымление двигателя. <…> Возгорания не допущено», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Близкое далёко: программу субсидирования региональных авиарейсов расширят
Отсутствие стабильного сообщения препятствует динамичному развитию страны, считают эксперты

Ранее, 2 июля, источник «Известий» сообщил, что самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. По словам собеседника издания, судно совершало рейс из Самары. Посадка произошла штатно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024