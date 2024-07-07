В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета

На стоянке аэропорта Пулково произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Об этом 7 июля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Вечером 7 июля 2024 года поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал», — отметили в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства инцидента, проводится доследственная проверка.

В пресс-службе аэропорта Пулково уточнили, что сотрудники спасательных служб прибыли на место происшествия оперативно. Всего в самолете было 87 пассажиров, они эвакуированы.

«Все 87 пассажиров были эвакуированы. Пострадавших нет. Аэропорт работает штатно», — сказали в пресс-службе.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задымлением двигателя самолета авиакомпании «Ямал».

«По предварительным данным, в бортовой части самолета <…> при движении по взлетно-посадочной полосе возникло задымление двигателя. <…> Возгорания не допущено», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 2 июля, источник «Известий» сообщил, что самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. По словам собеседника издания, судно совершало рейс из Самары. Посадка произошла штатно.