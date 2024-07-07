Сборная России обыграла команду Белоруссии в ретроматче легенд

Сборная России по футболу на выезде в серии пенальти одержала победу над белорусскими спортсменами в ретроматче ветеранов, который прошел в рамках Лиги легенд.

Встреча состоялась в воскресенье, 7 июля, в Минске и прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Основное время завершилось со счетом 1:1, а по результатам пенальти россияне одолели сборную Белоруссии со счетом 5:4.

Первый гол на 16-й минуте забил белорусский полузащитник Станислав Драгун, а российские футболисты смогли ответить противникам на 61-й минуте — отличился полузащитник Андрей Каряка, реализовавший 11-метровый штрафной удар, который до этого сам и заработал.

Матч был приурочен ко Дню независимости Белоруссии и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.

Накануне, 6 июля, определилась четверка полуфиналистов чемпионата Европы – 2024. Во вторник, 9 июля, сыграют команды Испании и Франции, а на следующий день, 10 июля, борьбу за право выхода в финал продолжат сборные Англии и Нидерландов. Обе игры начнутся в 22:00 мск.