Концертный директор Мазаева сообщила о его выписке из больницы
Концертный директор солиста рок-группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева Ирина Беляева 7 июля сообщила «Известиям» о его выписке из больницы в Калининграде.
«Он себя чувствует хорошо, восстанавливается. Сейчас находится дома», — рассказала Беляева.
Также она уточнила, что в социальных сетях рок-группы и Сергея Мазаева была опубликована информация о предстоящих выступлениях, которые были перенесены из-за госпитализации артиста.
О дате концерта в Калининграде станет известно в понедельник, 8 июля, уточнила концертный директор.
О госпитализации Мазаева в Светлогорске «Известиям» 4 июля сообщила его супруга Галина. По ее словам, Мазаева забрали в больницу перед началом концерта в Театре эстрады «Янтарь-холл». Представители концертной площадки также выпустили заявление о «переносе концерта в связи с состоянием здоровья» певца.
«Моральный кодекс» — российская рок-группа, основанная в 1989 году. Группа играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. На счету музыкантов выступление в честь победы над путчем 1991 года, один из первых клипов в России, создание моды на диско-рок и танцевальный рок-н-ролл, хиты «До свиданья, мама!» и «Первый снег», полная смена имиджа.