Трое сирийских военных ранены в результате сброса снаряда с БПЛА террористами

Трое военных сирийских правительственных сил были ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотника со стороны террористов. Об этом в воскресенье, 7 июля, в ходе брифинга сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«В результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа, запущенного террористами из района Флайфель по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Мус провинции Идлиб, ранено три сирийских военнослужащих», — рассказал он.

Попов также уточнил, что силы так называемой коалиции США за сутки восемь раз нарушили Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Десять нарушений тремя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt зафиксировано в районе Эт-Танф.

Ранее, 6 июля, в ЦПВС сообщили, что авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство САР. Кроме того, за сутки спецслужбы зафиксировали пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации со стороны террористических группировок.