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Канцелярия Нетаньяху опубликовала требования любой сделки по Газе

Офис Нетаньяху: Израиль сохранит опцию возобновления боевых действий в Газе
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Фото: TASS/ЕРА/MOHAMMED SABER
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В преддверии возобновления переговоров о перемирии и освобождении заложников канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала четыре требования, которые не подлежат обсуждению. Об этом 7 июля сообщило издание The Times of Israel.

В списке говорится, что любое соглашение позволит Израилю возобновить боевые действия до достижения военных целей, контрабанда оружия радикальному палестинскому движению ХАМАС через границу Газы и Египта будет невозможной.

Также уточняется, что в северную часть сектора Газа не вернутся тысячи вооруженных боевиков, а Израиль увеличит число заложников, которые будут возвращены из плена ХАМАС.

В заявлении канцелярии израильского премьера также отмечается, что отказ Нетаньяху остановить наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе «стал причиной возвращения ХАМАС за стол переговоров». Нетаньяху продолжит придерживаться принципов, которые уже были согласованы Израилем.

«Рамки, согласованные Израилем и одобренные президентом [США Джо] Байденом, позволят Израилю вернуть заложников, не нанося ущерба другим целям войны», — уточнили в канцелярии премьер-министра.

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1 июля глава израильского кабмина заявил, что страна приближается к завершению этапа ликвидации палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По его словам, в Рафахе (город на юге сектора Газа. — Ред.) ЦАХАЛ достигла больших успехов и она продолжит удары по остаткам радикалов.

По словам советника офиса израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана, фаза интенсивных военных действий в Газе приближается к своему завершению.

До этого, 14 июня, страны «большой семерки» (G7) призвали урегулировать конфликт в Газе путем признания Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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