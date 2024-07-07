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СМИ узнали о желании демократов скорейшего выхода Байдена из президентской гонки

Axios: демократы призвали Байдена выйти из президентской гонки к 12 июля
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Всё большее число демократов призывают действующего главу Белого дома Джо Байдена выйти из президентской гонки к предстоящей пятнице, 12 июля. Об этом 7 июля сообщил портал Axios.

По его данным, политика поддерживает его супруга Джилл и сын Хантер. На этом фоне Байден заявил, что ничто, кроме «стихии», не заставит его выйти из президентской кампании.

Однако члены Демократической партии хотят, чтобы политики от экс-президента США Барака Обамы до лидеров конгресса призвали Байдена завершить кампанию.

Издание уточняет, что в субботу, 6 июля, во время телефонного разговора с сопредседателями своей национальной кампании Байден поклялся больше времени уделять общению с избирателями напрямую, будь то в городских ратушах или на пресс-конференциях. Однако демократы, которые видят реальную картину, уверены, что он не сможет удалить свой главный недостаток — преклонный возраст.

Как отметил в беседе с порталом демократ из палаты представителей, люди переживают за страну и демократию.

«Каждый человек, которого не зовут Байден» и которому не платит президент, понимает, в какой глубокой яме он оказался, добавил высокопоставленный функционер Демократической партии, который постоянно общается с избранными должностными лицами.

Неуводимый Джо: чего демократам будет стоить поражение Байдена на дебатах
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Ранее в воскресенье член палаты представителей и Демократической партии США Адам Шифф заметил в интервью, что вице-президент США Камала Харрис с большим отрывом может победить экс-президента Дональда Трампа. Политик также подчеркнул, что Байден сам должен принять решение, останется ли он в качестве кандидата на этот пост на фоне негативной реакции однопартийцев на провальное выступление на дебатах.

5 июля сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек. В послании говорится, что США сейчас переживают знаменательный момент истории и действующему лидеру сейчас стоит «закрепить свое наследие, передав факел».

До этого, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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