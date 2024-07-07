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СК назвал ревность причиной нападения жителя Петербурга с топором на мужчину

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Следственный комитет (СК) назвал ревность причиной нападения петербуржца с топором на мужчину в Приморском районе города, возбуждено уголовное дело. Об этом 7 июля говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По подозрению в нападении задержан 42-летний местный житель.

По данным следствия, подозреваемый находился в помещении одного из магазинов, расположенных на Планерной улице. Он нанес не менее девяти ударов топором по голове мужчине, с которым ранее вступил в конфликт на почве ревности.

Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следствие решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста.

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Инцидент произошел в магазине около дома № 17 по Планерной улице ранее в этот день. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили 30-летнего местного жителя с травмой головы. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

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