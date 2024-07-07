В китайском Чжуншане произошел взрыв на химическом заводе

В городе Чжуншань на юге Китая произошел взрыв на химическом заводе, сообщает 7 июля портал Guancha. В социальных сетях распространились видео очевидцев происшествия.

На кадрах видно, как во время взрыва в небо вырывается столб огня с черным дымом.

Пламя распространилось на площади 300 кв. м. Пожар уже локализован.

В результате инцидента никто не пострадал. Несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в медучреждение.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее, 24 июня, информационное агентство Reuters сообщало, что по меньшей мере 22 человека погибли в результате взрыва и последовавшем за ним пожаре на заводе по производству литиевых аккумуляторов в Южной Корее.