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Эрдоган назвал отстранение Демирала на Евро политически мотивированным решением

Эрдоган: дисквалификация Демирала УЕФА стала наказанием турецкой нации
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Фото: Getty Images/Allstar/Richard Sellers
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дисквалификацию турецкого футболиста Мериха Демирала решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на чемпионате Европы политически мотивированным решением, бросившим тень на сам турнир и ставшим наказанием турецкой нации. Об этом 7 июля сообщает агентство Anadolu.

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из поездки в Германию, политик отметил, что мера направлена не столько против спортсмена, сколько против Турции.

Он обратил внимание, что национальная сборная Турции ответила на проявленную к ней несправедливость блестящей игрой.

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально», — цитирует Эрдогана «Газета.Ru».

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О том, что УЕФА отстранит от двух игр чемпионата Европы по футболу защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста, которым он отпраздновал свой гол, 4 июля сообщила газета Bild.

Инцидент произошел 2 июля, когда сборная Турции по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024. Оба мяча в составе победителей забил Демирал. Во время празднования одного из забитых мячей спортсмен использовал жест турецких националистов.

После игры защитник сказал, что в этом «не было никакого скрытого послания или чего-то подобного». Позднее стало известно, что УЕФА начала расследование в отношении Демирала из-за показанного им жеста.

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