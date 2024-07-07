Эрдоган назвал отстранение Демирала на Евро политически мотивированным решением
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дисквалификацию турецкого футболиста Мериха Демирала решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на чемпионате Европы политически мотивированным решением, бросившим тень на сам турнир и ставшим наказанием турецкой нации. Об этом 7 июля сообщает агентство Anadolu.
Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из поездки в Германию, политик отметил, что мера направлена не столько против спортсмена, сколько против Турции.
Он обратил внимание, что национальная сборная Турции ответила на проявленную к ней несправедливость блестящей игрой.
«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально», — цитирует Эрдогана «Газета.Ru».
О том, что УЕФА отстранит от двух игр чемпионата Европы по футболу защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста, которым он отпраздновал свой гол, 4 июля сообщила газета Bild.
Инцидент произошел 2 июля, когда сборная Турции по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024. Оба мяча в составе победителей забил Демирал. Во время празднования одного из забитых мячей спортсмен использовал жест турецких националистов.
После игры защитник сказал, что в этом «не было никакого скрытого послания или чего-то подобного». Позднее стало известно, что УЕФА начала расследование в отношении Демирала из-за показанного им жеста.