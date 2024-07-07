Грозовые дожди и залповые ливни придут в Москву на следующей неделе

Грозы и залповые ливни ожидают москвичей и гостей столицы на неделе с 8 по 14 июля. Об этом 7 июля говорится в сообщении на сайте центра погоды «Фобос».

В Москве днем в понедельник ожидается от +24 до +29 градусов, во вторник на градус потеплеет, а ближе к вечеру в столице прогремят грозы.

В среду воздух прогреется от +23 до +28 градусов, а во второй половине недели ожидается температура воздуха не выше +30 градусов.

«В выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту», — уточнили синоптики.

При этом в воскресенье «атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности», отмечается в прогнозе погоды.

Ранее в воскресенье в МЧС предупредили, что 8 и 9 июля в Москве ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса. В связи с этим специалисты призвали москвичей избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Накануне, 6 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в течение рабочей недели с 8 по 12 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов.