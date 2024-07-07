Силы ПВО сбили пять ракет HIMARS над Мелитополем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет HIMARS над Мелитополем. Об этом 7 июля сообщила администрация города.

«Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы», — говорится в Telegram-канале.

В администрации добавили, что на месте работают сотрудники МЧС России.

Ранее в этот день в Воронежской области в результате падения обломков украинских беспилотников загорелся склад. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. Там был введен режим ЧС.

Накануне силы ПВО в период с 21:15 по 23:20 сбили семь украинских дронов над Белгородской областью. Также беспилотники в регионе были уничтожены в 14:20 и 18:45.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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