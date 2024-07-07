Скончался заразившийся поедающей мозг амебой израильтянин

Израильтянин, заразившийся поедающей мозг амебой и госпитализированный с воспалением мозга, умер в больнице. Об этом 7 июля сообщило издание Times of Israel.

По его данным, заболевание вызвала амеба Naegleria fowleri, мужчина умер в больнице «Бейлинсон» в городе Петах-Тиква близ Тель-Авива.

26-летнего жителя центральной части страны госпитализировали 4 июля в тяжелом состоянии с амебным менингоэнцефалитом. До этого он купался на одном из пляжей на озере Кинерет в северной части Израиля. Сотрудники минздрава Израиля взяли пробы на пляже, но признаков заражения простейшими данного вида не нашли.

В больнице отметили, что мужчина скончался, несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь.

Амеба Naegleria fowleri обитает в пресной теплой воде, например в озерах и реках, и может проникнуть в организм человека через нос, откуда перебирается в мозг. Ранние симптомы заболевания включают головную боль, повышенную температуру тела, тошноту и рвоту, также рассеянность, потерю равновесия и даже галлюцинации.

Ранее, 5 июля, Роспотребнадзор сообщил, что в России подобные заболевания не выявлены. В ведомстве добавили, что вызывающая заболевание амеба обитает в южных штатах США, Индии и Пакистане.