Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине допустили крах энергосистемы страны зимой
Мир
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Грозовые дожди и залповые ливни придут в Москву на следующей неделе
Мир
Сийярто посоветовал политикам ЕС «пристегнуть ремни» перед новыми визитами Орбана
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля
Мир
СМИ сообщили о неготовности заявления НАТО о членстве Украины в альянсе
Мир
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 28 млн рублей
Мир
Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении
Мир
На Украине берег пограничной реки Тисы оградили колючей проволокой
Мир
Явка во втором туре выборов в парламент Франции побила рекорд 43-летней давности
Мир
Лавров исключил возможность обстрела территории РФ ракетами ВСУ без помощи США
Мир
Скончался заразившийся поедающей мозг амебой израильтянин
Политика
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений России и Европы
Армия
ВС России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР
Происшествия
Силы ПВО сбили пять ракет HIMARS над Мелитополем
Сюжет:

В Мелитополе прозвучал взрыв

Администрация Мелитополя: в городе прозвучал звук взрыва
0
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, сообщает 7 июля пресс-служба администрации города.

«В Мелитополе прозвучал звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Администрация города попросила жителей сохранять спокойствие.

Подробности уточняются.

Непростое Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
Украина лишилась единственного завоевания своего прошлогоднего контрнаступления

Ранее, 27 июня, в городе также звучал взрыв. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

До этого, 22 июня, Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по селу Ивановка Запорожской области, после чего начались возгорания в частном секторе. Он добавил, что ВСУ стремятся любым путем воспрепятствовать восстановлению мирной жизни в Запорожской области.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024