В Мелитополе прозвучал взрыв

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, сообщает 7 июля пресс-служба администрации города.

«В Мелитополе прозвучал звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.



Администрация города попросила жителей сохранять спокойствие.

Подробности уточняются.

Ранее, 27 июня, в городе также звучал взрыв. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

До этого, 22 июня, Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по селу Ивановка Запорожской области, после чего начались возгорания в частном секторе. Он добавил, что ВСУ стремятся любым путем воспрепятствовать восстановлению мирной жизни в Запорожской области.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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