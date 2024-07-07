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На Украине допустили крах энергосистемы страны зимой

Kyiv Post: зимой Украине может не хватить электричества даже для отопления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Зимой Украине может не хватить электричества даже для обеспечения водоснабжения и отопления, страна потеряла более половины своих мощностей по производству электроэнергии. Об этом 7 июля сообщило украинское издание Kyiv Post.

«В худшем случае предстоящей зимой может не хватить электроэнергии для питания систем отопления и водоснабжения», — пишет издание.

При этом председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отказался предоставить Kyiv Post данные и цифры энергопотребления прошлой зимой, а также не уточнил, чего стоит ожидать от предстоящих холодов. Издание сообщает, что он назвал это конфиденциальной информацией.

Уточнялось, что на возможность страны передавать и распределять электроэнергию повлияло повреждение систем передач и подстанций на Украине.Также ситуация усугубляется тем, что несколько ядерных реакторов в данный момент проходят плановое техническое обслуживание.

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Власти Украины признают, что предстоящая зима и отопительный сезон станут настоящим испытанием. Так, 2 июля в «Укрэнерго» сообщили, что страна запросила помощь у Венгрии, Польши и Словакии на фоне проблем с электричеством. Кроме того, 2 июля планируется импорт электроэнергии из Польши, Венгрии, Молдавии, Словакии и Румынии. Общий объем составит 30,7 тыс. МВт/ч.

До этого, 1 июля, Кудрицкий заявил, что Киев стал получать меньше электроэнергии в связи с возросшим потреблением из-за жары в странах Европейского союза (ЕС). Он отметил, что на Украине потребление электроэнергии за последние две-три недели также выросло из-за погодных условий.

До этого, 29 июня, генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. По его словам, жителей страны ожидают 12-часовые отключения электроэнергии. В том же месяце бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев приближается к энергетической катастрофе.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 4 мая, что за прошедший отопительный период было уничтожено больше энергетических мощностей, чем восстановлено. По его словам, за последние две недели убытки для энергосистемы страны составили более $1 млрд.

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