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NYT узнала об опасениях Зеленского из-за возможного переизбрания Трампа

NYT: Зеленский опасается возвращения Трампа в Белый дом
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в своих интервью демонстрирует опасения из-за возможности переизбрания экс-главы Белого дома Дональда Трампа на пост президента США. На это 7 июля обратила внимание газета The New York Times.

«Владимира Зеленского почти в каждом интервью спрашивают, что будет означать для Украины вторая администрация Трампа. Хотя Зеленский осторожно подбирает слова, иногда становится явным эмоциональный вес», — говорится в материале.

В частности, в недавнем интервью британскому каналу Channel 4 News Зеленский назвал «немного пугающими» слова Трампа о том, что только он знает способ разрешить конфликт на Украине, отметили журналисты.

При этом в беседе с газетой украинские чиновники признались, что администрация действующего президента США Джо Байдена оставила Киев в подвешенном состоянии без достаточных поставок оружия и поддержки украинских условий мирного урегулирования.

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Ранее, 4 июля, президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить конфликт на Украине. Российский лидер отметил, что не знаком с конкретными предложениями кандидата в президенты США, и назвал их ключевым вопросом.

До этого, 3 июля, Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта. Также он заявил о готовности встретиться с Трампом и ознакомиться с предложениями его команды.

Трамп 27 июня заявил на предвыборных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, что Украина проигрывает конфликт с Россией, но назвал мирное предложение Путина по урегулированию неприемлемым. В том же месяце он пообещал при победе на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента США.

Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам с Киевом. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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