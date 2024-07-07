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СМИ спрогнозировали сокращение помощи Киеву при любом исходе выборов во Франции

Independent: любой результат выборов во Франции ведет к снижению помощи Украине
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Фото: REUTERS/POOL/MOHAMMED BADRA
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Итоги второго тура парламентских выборов во Франции в любом случае приведут к сокращению помощи Киеву, сообщила 6 июля британская газета The Independent.

«Даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, вероятнее всего, пострадает, и трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, сейчас возможны всего два исхода выборов во французский парламент. В первом варианте премьер-министром страны станет председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, который выступает против поставок Киеву большего количества дальнобойных вооружений и отправки на Украину войск из Франции.

Второй вариант предполагает, что парламент страны окажется в «подвешенном» состоянии из-за распределения мандатов между тремя разными политическими силами. Как уточняет «Газета.Ru», такой состав законодательного органа будет парализован в вопросах внешней политики, в том числе связанных с помощью Киеву.

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7 июля во Франции начался основной период голосования во втором туре выборов в национальную ассамблею. Первый тур состоялся 30 июня. На нем правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы одержали победу. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция Макрона — третье. Ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Ранее, 27 июня, глава «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер-министром станет Барделла. Сам политик также указал в июне на то, что у него есть «красные линии» в вопросе поддержки Киева. При этом политолог Наталия Елисеева отметила в беседе с «Известиями», что в случае победы «Национального объединения» на парламентских выборах французская помощь Украине не остановится одномоментно.

Макрон заявил о роспуске Национального собрания Франции и проведении досрочных выборов 9 июня. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент — партия опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.

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