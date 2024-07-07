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Телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 28 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 28 млн рублей. Об этом 7 июля сообщила прокуратура города Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что аферист позвонил женщине от имени сотрудника госуслуг и поинтересовался, не заказывала ли она справку о доходах для получения кредитов. Женщина пояснила, что брать кредиты не собирается. После этого в дело вступили лжебанкиры и лжеправоохранители.

Они сообщили, что якобы предотвратили перевод 1 млн рублей с ее счета. Злоумышленники рассказали, что нужно «перекрыть» эту сумму.

В итоге потерпевшая поверила и предоставила аферистам доступ к своему мобильному телефону. Женщина в течение нескольких дней выполняла указания злоумышленников. Таким образом, мошенники похитили у нее 28,2 млн рублей.

В прокуратуре призвали не следовать телефонным указаниям неизвестных лиц.

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4 июля аферист, представившись потомственным магом из Краснодарского края, обманул пенсионерку из подмосковного Наро-Фоминска почти на 4 млн рублей. После двух перенесенных операций пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться и решила обратиться за помощью к «магу», чьи контакты нашла в Сети. Тот пообещал решить ее проблемы со здоровьем и снять с нее порчу.

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