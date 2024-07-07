На Украине берег пограничной реки Тисы оградили колючей проволокой

Берег реки Тисы в приграничных с Румынией и Венгрией районах Украины огородили колючей проволокой. Об этом 7 июля в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Очевидцы размещают фотографии и видеоролики колючей проволоки, которая ограждает берег реки в Закарпатской области. Таким образом, доступ к реке затруднен.

При этом местные жители называют ограждение частью «фортификаций».

«Газета.Ru» отмечает, что уклонисты неоднократно пытаются сбежать с Украины, переплывая Тису. Так, 6 июля Госпогранслужба страны сообщила о задержании четырех мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу на надувных кругах.

Уточняется, что уклонисты заплатили по $7–8 тыс. местному жителю за сопровождение. Пограничники задержали мужчин по пути к реке.

До этого, 27 июня, украинскими пограничниками были задержаны две группы мужчин, пытавшихся незаконно перебраться через границу на резиновой лодке через Тису в Венгрию и Румынию. При этом первую группу мужчин сопровождали несовершеннолетние.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.