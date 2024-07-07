В Нижегородской области нашли тело утонувшей в Волге 6-летней девочки

В Нижегородской области нашли тело девочки, пропавшей во время купания в Волге. Об этом 7 июля сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

«Сегодня во втором часу дня силами водолазной группы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из водоема извлечено тело погибшей девочки 2018 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Трагедия случилась накануне. Две сестры отплыли далеко от берега во время семейного отдыха на Волге в районе деревни Вашуриха. Отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду детей. Тело десятилетней девочки нашли в тот же вечер, к поискам ее шестилетней сестры тогда подключились водолазы.