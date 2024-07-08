УФСБ по ДНР перехватило 167 украинских беспилотников за неделю

УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) за минувшую неделю обнаружило и перехватило 167 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой. Об этом сообщили в ведомстве 8 июня.

Так, система РЭБ «Купол» в Петровском районе Донецка подавила ударный беспилотник, несущий на себе самодельное взрывное устройство. В Кировском районе подавлены два разведывательных БПЛА.

Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили аппараты и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте.

Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что новая система радиолокационной борьбы (РЭБ) «Зонт» отправилась в зону СВО. По словам разработчика, она позволяет накрыть военные и гражданские объекты защитным куполом в радиусе до 500 м. В основном разработка ориентирована на защиту техники от FPV-дронов. Ее можно использовать как на транспорте, так и на стационарных объектах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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