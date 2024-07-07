Посол РФ в Китае отметил движение БРИКС к созданию единой валюты

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, движение в этом направлении очевидно, заявил 7 июля посол России в Китае Игорь Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.

«Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы» — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Он отметил, что проведена большая работа в рамках Нового банка развития (НБР) БРИКС, механизмов условных валютных резервов стран объединения и многого другого.

«Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время», — уточнил дипломат.

Посол обратил внимание, что всё больше расчетов между Россией и странами БРИКС осуществляется в национальных валютах. Так, товарооборот России и Китая составил $240 млрд, при этом 92% реализовали в национальных валютах.

В конце июня замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал «Известиям», что Москва работает над созданием расчетно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС. Он уточнил, что готовится запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что Россия предложила странам — участницам БРИКС и партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что под таким механизмом предполагается использование цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичных токенам, которые, возможно, привяжут к стоимости национальных валют государств.

В феврале Минфин РФ заявил, что совместно с Банком России и партнерами в рамках объединения БРИКС подготовит ряд инициатив, в том числе рассмотрит вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.