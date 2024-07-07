В Сасове проходит Всероссийский фестиваль народного творчества

В Сасове Рязанской области проходит XХVII Всероссийский фестиваль народного творчества. Кадры 7 июля показали «Известия».

В этом году на мероприятии вспоминают композитора Александра Аверкина, который положил на музыку десятки известных стихотворений, в частности Сергея Есенина. Фестиваль посетили губернатор Рязанской области Павел Малков, деятели культуры и искусства, представители творческих коллективов со всей России.

Также состоялось выступление Академического ордена «За заслуги в культуре и искусстве» ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Добрые, душевные песни, наполненные глубоким смыслом, возрождаются для новых поколений. Благодаря творчеству Александра Петровича Аверкина мы вновь прикасаемся к нашим корням и тому, что составляет богатство земли русской и народа», — отметил помощник директора Росгвардии Юрий Котов.

В Москве с 8 по 11 августа пройдет фестиваль искусств «Горький+», посвященный творчеству писателя Максима Горького. В программе — концерты, спектакли и выставки, которые организуют на разных городских площадках.