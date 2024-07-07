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Лавров заявил об оценке РФ только конкретных шагов Киева по урегулированию

Лавров: РФ будет оценивать конкретные шаги Киева по урегулированию, а не слова
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Россия оценит конкретные шаги Киева по урегулированию и не станет строить свою политику на заявлениях украинского руководства. Об этом 7 июля заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Так глава МИДа прокомментировал то, что накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, Михаил Подоляк заявил, что Киев готов передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны.

«Он же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела, ценить и оценивать будем только конкретные дела», — сказал министр.

Он отметил, что касательно ежедневных заявлений Киева в России есть пословица про Емелю. Надо определять свои действия, исходя из задач, поставленных в рамках спецоперации, добавил Лавров.

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Ранее, 6 июля, Подоляк указал, что для Киева не все страны подходят в качестве посредника в переговорах с Россией. По его словам, критериям не соответствуют те, кто будет публично озвучивать «достаточно банальные вещи».

До этого, 4 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня на линии соприкосновения невозможно без достижения четких договоренностей. По его словам, противнику надо предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации.

30 июня Зеленский заявил, что Киев может вступить в переговоры с Россией при помощи стран-посредников и заключить соглашение наподобие черноморской зерновой сделки 2022 года. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия открыта для диалога по Украине, чтобы достичь поставленных целей.

Еще 14 июня Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

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